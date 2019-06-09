Красноярск отпраздновал День города: показываем лучшие кадры

Красноярск отметил 391-й день рождения! В субботу, 8 июня, прошли главные мероприятия праздника. Надо сказать, удался он на ура. Эффектные зрелища, острые впечатления и «сюрпризы» от природы, как без них? Показываем, каким выдался День города. Смотрите лучшие кадры от корреспондента «Комсомольской правды» - Красноярск Марии Ленц и ее коллег.

Собрались тысячи гостей!Фото: Мария ЛЕНЦ

Основной площадкой дня города стал Татышев. Больше 200 всевозможных локаций, здесь было что посмотреть и не только. Кстати, с самого утра остров закрыли для велосипедистов и «самокатчиков». Так безопаснее – сюда пришли десятки (а то и сотни) тысяч гостей. Благо,после ночного ливня погода была, что надо, солнце, легкий ветерок.

На вантовом мосту не протолкнуться.Фото: Мария ЛЕНЦ

Одним из самых зрелищных мероприятий оказался чемпионат по парашютному спорту. Участвовали как мужчины, так и девушки из нашего края и соседних областей. Нужно было спрыгнув с вертолета, раскрыть парашют и приземлиться точно в цель – отметку на мате величиной с двухрублевую монету. Представляете, большинство справились!

Приземлиться надо на метку величиной с двухрублевую монету.Фото: Мария ЛЕНЦ

Полеты парашютистов.Фото: Мария ЛЕНЦ

С задачей справились почти все.Фото: Мария ЛЕНЦ

А на участке у моста организовали схватку самых мощных. Тут состоялся Кубок Сибири по силовому экстриму «Cилачи Енисее». Суровые накаченные парни легко швыряли валуны в полтора центнера весом, приседали с колесами от КАМАЗа или тягали коромысла в 350 кило. Это надо было видеть...

А вам слабо?Фото: Мария ЛЕНЦ

А ну-ка парни!Фото: Мария ЛЕНЦ

Не менее впечатляющим был чемпионат по ношению жен, прошедший на восточной стороне острова. Кто не помнит правила, самое главное тут – быстрее всех пронести свою благоверную. Так, чтобы она не касалась земли. Любопытно, среди 50 мужчин-участников встречались настоящие атлеты, горы мышц. А победителем стал мужчина с обычным телосложением, Иван Малышев. Собрался и просто-таки молниеносно «доставил» жену Свету к финишу. В итоге завоевал главный приз – сертификат на 50 тысяч рублей.

Тут главное - не уронить.Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот это воля к победе!Фото: Мария ЛЕНЦ

Увы, на чемпионате не обошлось без неожиданностей. Когда одна из пар прыгала в бассейн (это этап конкурса), женщина сильно ударилась головой о бортик. «Скорая», приехавшая спустя 10 минут, увезла ее в больницу – нужно было зашивать лоб.

Для одной из участниц соревнование закончилось травмой.Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще один «сюрприз» неприятного свойства преподнесла природа. Ближе к вечеру в городе начался ураган. Поднялся сильный ветер, хлынул ливень.

В разгар праздника хлынул ливень.Фото: Диана ИВАНОВА

Люди побежали в укрытия.Фото: Диана ИВАНОВА

- Около одной из сцен порывом шторма снесло огромный экран, - передал наш корреспондент с места событий. – Было жутковато, люди кинулись в укрытия – под крышу зданий, под мост. Хорошо, непогода бушевала недолго, выглянуло солнце.

Вот что наделал ураган.Фото: Диана ИВАНОВА

Благо никто не пострадал.Фото: Диана ИВАНОВА

Когда подсохло, началось самое захватывающее шоу праздника. По тросу, натянутому между опорами вантового (Виноградовского) моста прошел канатоходец Максим Кагин, чемпион России. Дистанция – 155 метров, высота – 40 метров! А экстремал прогулялся по канату туда и обратно. Правда, со страховкой. Тем не менее трюки были головокружительными. Пару раз срывался с каната, причем падения оказались не показательными. «Снаряжение намокло из-за дождя, идти было не просто, - объяснил Максим телеканалу «Енисей». – Поэтому падал по-настоящему, потом просто отыгрывал».

Головокружительное шоу от канатоходца.Фото: Мария ЛЕНЦ

Снимают все!Фото: Мария ЛЕНЦ

Дух захватывает...Фото: Мария ЛЕНЦ

Падал по-настоящему, признался потом экстремал.Фото: Мария ЛЕНЦ

Высота 40 метров, да еще и ветер.Фото: Мария ЛЕНЦ

Финальный аккорд Дня города – красочный фейерверк. Это подарок горожанам мецената Хазрета Совмена. В 22.45 небо над Красноярском озарили яркие всполохи.

Очень зрелищно!Фото: Мария ЛЕНЦ

Фейерверк - подарок горожанам от мецената Хазрета Совмена.Фото: Мария ЛЕНЦ

Симфония огня...Фото: Мария ЛЕНЦ

- А как игра огня отражалась в Енисее! – делятся в соцсетях красноярцы. – Река буквально полыхала. Было очень эффектно. Спасибо за праздник!