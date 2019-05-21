21 Май 13:13 2019-05-21T13:34:08+03:00

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Экс-директора красноярской «Реставрации» экстрадируют на родину – об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно сегодня, 21 мая. Правда, когда именно это случится, пока не ясно, сейчас специалисты готовят необходимые документы для соблюдения всех юридических моментов процедуры.

Николай КоваленкоФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Напомним, строительная компания «Реставрация» не выполнила свои обязательства – до завершила возведение нескольких домов, на что брала деньги от инвесторов – частных лиц. В итоге без денег и без жилья остались около 1 300 человек. Фирму признали банкротом, а бывший руководитель, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, скрылся.

Николая Коваленко объявили в международный розыск. Но нашли его… журналисты! Коваленко поселился в Италии, в шикарном особняке, расположенном в поселке Форте-деи-Марми, неподалеку от города Пиза. Итальянскую виллу экс-директора «Реставрации» оценили, как минимум, в два миллиона евро. А в Красноярске на завершение строительства домов его фирмы требуется порядка пяти миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU