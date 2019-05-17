2019-05-17T18:09:15+03:00
Дом. Семья

Храбрый заяц позировал для фото у парка «Гремячая грива»

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Ася ЖУКОВА
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Храбрый заяц позировал для фото у парка «Гремячая грива». Фото: @karina_19_sf.Храбрый заяц позировал для фото у парка «Гремячая грива». Фото: @karina_19_sf.
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Неподалеку от парка «Гремячая грива» в Красноярске устроил фотосессию заяц-русак. Об этом сообщили в группе «Октябрьский район + Соседи». На снимках видно: заяц совсем не боится людей. Напротив, замер, чтобы разглядеть их получше.

- Зайца заметили вечером в четверг, 16 мая, гуляющие в районе парка, - пишут в паблике. – Он не спеша рассекал в 300 метрах от Биатлонной улицы и расположенных рядом дач.

Как выяснилось, в том районе зайцы не редкость.

- Раньше по Сопке столько их бегало! – отозвались местные жители.

- То, что у границ города могут жить зайцы, лисы, суслики, совы – это здорово, - считают многие горожане. – Главное, чтобы не было дикарей, которые бы устроили на них охоту. Давайте беречь природу!

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Рыжая красавица-лиса, а вокруг нее сразу трое юрких малышей. Такую сцену сняли на видео в центре Красноярска, на острове Татышев.

- Лиса и трое лисят обитают в пяти метрах от велосипедной дорожки! – поразилась автор поста, красноярка Ольга Брылева.

По словам девушки, лису на Татышеве она встречает вот уже второй раз. Папа у семейства тоже имеется, на глазах Ольги он перебегал дорогу неподалеку. Любопытно, что мама-лиса обычно прячется. А детеныши норовят выскочить на дорогу, поближе к людям, им все интересно (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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