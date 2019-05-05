2019-05-05T08:25:15+03:00
Общество

Лису с тремя малышами заметили в центре Красноярска

Она вывела лисят на прогулку на острове Татышев [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лису с тремя малышами заметили в центре Красноярска. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.Лису с тремя малышами заметили в центре Красноярска. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.
Изменить размер текста:

Рыжая красавица-лиса, а вокруг нее сразу трое юрких малышей. Такую сцену сняли на видео в центре Красноярска, на острове Татышев.

- Лиса и трое лисят обитают в пяти метрах от велосипедной дорожки! – поразилась автор поста, красноярка Ольга Брылева.

По словам девушки, лису на Татышеве она встречает вот уже второй раз. Папа у семейства тоже имеется, на глазах Ольги он перебегал дорогу неподалеку. Любопытно, что мама-лиса обычно прячется. А детеныши норовят выскочить на дорогу, поближе к людям, им все интересно.

brilevaolgabrilevaolga
Лисята на Татышеве
97 отметок «Нравится»18 комментариевInstagram

ВАЖНО

Увидели лису? Не нужно кидаться ее гладить или кормить. Эти животные могут быть переносчиками болезней. В том числе и бешенства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Окапываются в сугробах и морозятся от собак»: суровые суслики объявились в Красноярске

Закаленные. Упитанные. Наши. На острове Татышев в Красноярске сняли морозостойких сусликов. Они невозмутимо шныряют по сугробам и роют в них лазы. Такого мы еще не видели! Привыкли, что забавные зверьки просыпаются в апреле. Как только сойдет снег, вылезают из норок и начинают искать, чем бы подкрепиться. Заодно делают «припасы» (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Только у сердца»: красноярцам напомнили, как носить георгиевскую ленту
«Рыба есть?»: соцсети высмеяли утопившего в Каче авто водителя
«Чтение с увлечением» позволяет забыть о болезни хотя бы на время
Эксперты рассказали красноярцам, как правильно выбрать мясо для шашлыка
Горе-брокер из Хакасии перевел мошенникам 477 тысяч рублей
В Красноярском крае пропал мужчина с армейской татуировкой на руке
В Красноярске футболисты «Енисея» провели товарищеский матч с осужденными
СМИ: ЧП в перинатальном центре Хакасии – женщина родила ребенка прямо на пол
В красноярском зоопарке отметили день рождения леопарда Кирина
Под Красноярском во время буксировки неисправного автомобиля произошла смертельная авария
Для «Чтения с увлечением» волонтеры Ростелекома выбирают свои любимые книги!
В Туве по вине водителей без прав одновременно произошло три ДТП: один человек погиб, семеро пострадали
Футбольный клуб «Енисей» потратит 10 миллионов рублей на экипировку для команды
Красноярский край попал в лидеры по смертности на пожарах
Красноярск вошел в тройку городов с самыми дешевыми отелями
В Красноярске пропал 18-летний Николай Поляков
Красноярск – единственный претендент на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году
В Красноярске пройдет субботник на дне Енисея