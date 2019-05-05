Лису с тремя малышами заметили в центре Красноярска

СЕГОДНЯ 08:22 2019-05-05T08:25:15+03:00

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Рыжая красавица-лиса, а вокруг нее сразу трое юрких малышей. Такую сцену сняли на видео в центре Красноярска, на острове Татышев.

- Лиса и трое лисят обитают в пяти метрах от велосипедной дорожки! – поразилась автор поста, красноярка Ольга Брылева.

По словам девушки, лису на Татышеве она встречает вот уже второй раз. Папа у семейства тоже имеется, на глазах Ольги он перебегал дорогу неподалеку. Любопытно, что мама-лиса обычно прячется. А детеныши норовят выскочить на дорогу, поближе к людям, им все интересно.

brilevaolga Лисята на Татышеве

ВАЖНО

Увидели лису? Не нужно кидаться ее гладить или кормить. Эти животные могут быть переносчиками болезней. В том числе и бешенства.

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ИСТОЧНИК KP.RU