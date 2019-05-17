На фасад Органного зала могут вернуть статуи Христа и апостолов

СЕГОДНЯ 16:12 2019-05-17T16:12:43+03:00

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На здании Органного зала могут снова разместить скульптуры Иисуса Христа, а также апостолов Петра и Павла. Об этом сообщил newslab со ссылкой на представителей института искусств.

- Восстановление исторического облика здания – инициатива мастеров учебного заведения, - поделились сотрудники института. – Скульптурную композицию из камня изваял глава творческой мастерской Александр Ткачук и студенты-пятикурсники.

Пока проект возвращения скульптур обсуждается специалистами. Цена вопроса - 2 миллиона 600 тысяч рублей. Предполагается, пока фигуры не смонтируют на фасаде, их выставят на площади Искусств у института (по адресу Ленина,22). Там горожане смогут рассмотреть все в деталях.

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В Красноярске суд запретил отдавать католикам Органный зал

Сегодня, 7 ноября, арбитражный суд отказал приходу красноярскому римско-католической церкви в праве претендовать на здание Органного зала. Здание останется в собственности края. В ближайшее время вердикт суда в части обоснования такого решения будет опубликован, и мы сообщим, чем руководствовался судья.

Напомним, что спор о том, кому должно принадлежать здание, длится довольно долго. Органный зал в Красноярске построили еще в 1911, это был костел, деньги на который собирали прихожане. С 90-х католики возобновили там богослужения, но принадлежит здание краевой филармонии. Весной приход поднял вопрос о передаче зала в свою собственность, мотивируя тем, что когда-то оно и было построено именно для богослужений. Власти отказали на основании того, что уже целый век здание на Декабристов является вполне светским. После этого католики пошли в суд. (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU