2018-11-07T14:40:58+03:00
Общество

В Красноярске суд запретил отдавать католикам Органный зал

Здание останется в собственности края
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Органный зал решено не отдавать католикамОрганный зал решено не отдавать католикамФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 7 ноября, арбитражный суд отказал приходу красноярскому римско-католической церкви в праве претендовать на здание Органного зала. Здание останется в собственности края. В ближайшее время вердикт суда в части обоснования такого решения будет опубликован, и мы сообщим, чем руководствовался судья,

Напомним, что спор о том, кому должно принадлежать здание, длится довольно долго. Органный зал в Красноярске построили еще в 1911, это был костел, деньги на который собирали прихожане. С 90-х католики возобновили там богослужения, но принадлежит здание краевой филармонии. Весной приход поднял вопрос о передаче зала в свою собственность, мотивируя тем, что когда-то оно и было построено именно для богослужений. Власти отказали на основании того, что уже целый век здание на Декабристов является вполне светским. После этого католики пошли в суд.

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