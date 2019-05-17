Мэр Красноярска: вместо «панелек с цветными квадратиками» построим бесшовные дома

СЕГОДНЯ 07:52 2019-05-17T07:52:29+03:00

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Вместо «панелек с цветными квадратиками» в Красноярске будут строить бесшовные дома. Об этом сообщил в своем инстаграме глава города Сергей Еремин.

Напомним, в конце марта мэр раскритиковал фасады в виде «кубика Рубика» (цитируем его самого). И поставил задачу – подыскать замену. Спустя почти два месяца решение было озвучено – бесшовные дома.

- Они не будут делиться на панели, - поясняют в ролике, размещенном на странице главы города, - а будут состоять из керамической плитки разных цветов.

eremin__krsk Вместо "панелек с цветными квадратиками" будут строить так

Первый такой дом – с фасадом, облицованным узкими полосками плитки, - возведут уже в текущем году, пообещал Сергей Еремин. Впрочем, идея пришлась по вкусу не всем. Как говорится, мнения разделились. Вот, что думают подписчики:

- Главное, чтобы плитка не начала отваливаться от панелей при перепаде температур.

- Хорошо бы в нашем десятилетии вообще уйти от строительства сборных панельных домов! В них, кроме скорости возведения, одни минусы: эстетики нет, планировок нормальных нет, безопасности нет!

- Ну наконец то! Живем в Сибири, в бесконечной серости, и дома такие убогие! В Краснодаре была, там нет домов вообще из панелей.

- Красота будет! Главное - экспериментировать с цветом! Вы молодец! Делаете наш город лучше и говорите об этом! Спасибо!

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ИСТОЧНИК KP.RU