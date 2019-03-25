Мэр Красноярска раскритиковал «панельки с цветными квадратиками»

СЕГОДНЯ 16:54 2019-03-25T16:54:12+03:00

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Глава Красноярска Сергей Еремин на совещании раскритиковал застройщиков за «панельки с цветными квадратиками». А также дал три главных поручения, касающихся градостроительной политики. Об этом он сообщил в своем инстаграме:

1. Пора разрубить гордиев узел по ограничению высотности. Предусмотреть механизм регулирования этажности новостроек.

2. Разрешения на строительство должны выдаваться, если застройщик обеспечивает фактическую потребность в парковочном пространстве. Нормативы привести к тому, что реально необходимо жителям.

3. Разработать схему согласования с застройщиками архитектурно-художественного облика новостроек на стадии проектирования. В 21 веке нельзя «шлёпать» «панельки» 70-х годов прошлого века с добавлением цветных квадратиков.

Горожане тут же откликнулись в комментариях:

- Сергей Васильевич, пора! Город, в числе прочего, будет расти в сторону плодово-ягодной станции, власти так решили. Очень жаль, грустно, как это сейчас происходит, заборы в лесу. Панельные высотки прошлого века растут очень быстро на Стасовой, сколько их там – 14, 18? Ну, стройте в зеленой зоне что-то достойное, современное, вписанное в ландшафт, нет, вся история про деньги, про бизнес. Что оставим потомкам? Панельки в лесу…

- Запретите вообще точечную застройку, войдите в историю! Пора остановить превращение города в джунгли из этих безликих высоток. По старым районам даже со старыми панельками пройтись приятно, там душа есть, ребёнка не страшно отпускать. А что сейчас? Одни машины, два метра газона, и три метра брусчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU