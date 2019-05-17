Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для новых клиентов, открывших карту Mastercard «Копилка» Paypass. В рамках акции на минимальный остаток по карте в размере до 300 тысяч рублей включительно начисляются повышенные проценты 10% годовых. На минимальный остаток свыше 300 тысяч рублей проценты начисляются по стандартным условиям. Срок начисления повышенных процентов – 2 месяца с момента открытия карты. С третьего месяца по картам будут автоматически настроены стандартные значения процентных ставок.
Для участия в акции клиентам необходимо в период с 13 мая по 30 июня 2019 года обратиться в любое отделение Банка УРАЛСИБ.
Согласно условиям акции, на момент открытия картсчета и оформления карты клиент не должен иметь срочных вкладов, накопительных счетов, карт «Копилка», «УРАЛСИБ | Копилка», «Почетный пенсионер», действующих в период с 13 ноября 2018 г. по 13 мая 2019 г.
Узнать подробности акции можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8 800 250 57 57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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ИСТОЧНИК KP.RU