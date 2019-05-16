2019-05-16T13:47:24+03:00
Общество

Ночью на выезде из Красноярска перекроют дорогу

Речь идет об участке проспекта Котельникова
Ася ЖУКОВА
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Ночью на выезде из Красноярска перекроют дорогу.Ночью на выезде из Красноярска перекроют дорогу.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В ночь с 16 на 17 мая перекрывают участок дороги Красноярск – Солонцы. Как сообщили в управлении дорог, это произойдет в районе заправки «25 часов». Закроют полосы в сторону Солонцов (смотрим схему), оставив по одной в каждом направлении. Это нужно для укладки ливневки и замены дорожного покрытия, поясняют специалисты.

Закроют полосы в сторону Солонцов. Фото: КРУДОР.

Закроют полосы в сторону Солонцов. Фото: КРУДОР.

Работы на этом участке планируют завершить в июле. А далее перекрытие будет сдвигаться до места возведения подземного перехода №1.

На проспекте действует еще одно перекрытие - в районе «Алпи». Там организована временная объездная дорога. На участке ведутся работы по устройству подземного перехода №2.

Дорожники приносят извинения горожанам за неудобства. И обещают полностью закончить реконструкцию проспекта в октябре нынешнего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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