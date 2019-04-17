Дорогу Красноярск - Солонцы закрыли на несколько месяцев

СЕГОДНЯ 03:18 2019-04-17T03:18:28+03:00

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Один из самых популярных выездов из Красноярска закроют для движения со среды, 17 апреля. Об этом сообщили накануне в КУДоре. Речь о 250-метровом участке дороги Красноярск - Солонцы. В управлении уточнили, что закрыта дорога будет как минимум два месяца.

Ремонтный участок можно будет объехать. Для этого будет открыта временная объездная дорога - по одной полосе в каждом направлении. Что касается ремонта, то здесь планируется вырыть тоннель для подземного пешеходного перехода и проложить трубу. Добавим, масштабная реконструкция на этом участке начата в прошлом году. И после начала работ здесь были зафиксированы большие пробки. В этом году ремонтники вышли на участок в начале апреля - с этого момента движение здесь ограничено. Полностью дорожные работы обещают закончить в октябре этого года. Пока же на проспекте Котельникова установили новое освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU