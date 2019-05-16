2019-05-16T12:43:09+03:00
Общество

Объявлена дата отключения отопления в Красноярске

Когда же завершится сезон?
Ася ЖУКОВА
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Объявлена дата отключения отопления в Красноярске.Объявлена дата отключения отопления в Красноярске.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Назван день, когда в Красноярске отключат отопление. Сезон-2019 закончится 20 мая, рассказал первый вице-мэр Владислав Логинов.

По предварительным данным синоптиков, к 19 мая в городе резко потеплеет. Так что на ТЭЦ сначала «сбавят обороты», а затем и вовсе остановят подачу тепла. К слову, отопительный сезон в прошлом году завершился неделей позже, чем планируется нынче – 28 мая.

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Стали известны сроки отключения горячей воды в Красноярске. Как рассказали в компании СГК, в этом году вместо 10 дней работы проведут за 9. Мелочь, а приятно. А это значит, в квартирах красноярцев горячая вода появится на сутки раньше. Отключения в городе начнутся сразу после завершения отопительного сезона – это случится, когда среднесуточная температура воздуха в городе в течение 5 дней не будет опускаться ниже плюс 8 градусов (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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