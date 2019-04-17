Названы сроки летнего отключения горячей воды в Красноярске

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-17T10:03:10+03:00

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Стали известны сроки отключения горячей воды в Красноярске. Как рассказали в компании СГК, в этом году вместо 10 дней работы проведут за 9. Мелочь, а приятно. А это значит, в квартирах красноярцев горячая вода появится на сутки раньше. Отключения в городе начнутся сразу после завершения отопительного сезона – это случится, когда среднесуточная температура воздуха в городе в течение 5 дней не будет опускаться ниже плюс 8 градусов.

Первыми под отключение подпадут Ленинский, Кировский районы и Водники. Далее - Покровский, Зеленая Роща, Взлетка, Северный, Краснодарская и Металлургов. Здесь воду отключат с 17 июня до 25 июня. Следующими в графике отключений станут Свердловский, Центральный, Железнодорожный и Октябрьский районы, - здесь ее не будет с 1 июля по 10 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU