2019-05-16T12:31:17+03:00
Общество

В Красноярске расширят кладбище Бадалык

Идут поиски подрядчика
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске расширят кладбище Бадалык.В Красноярске расширят кладбище Бадалык.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске будут расширены границы кладбища «Бадалык». Администрация ведет поиск подрядчика, сообщают на сайте госзакупок. Там появился соответствующий тендер.

По плану, территорию увеличат на 3,1 гектара с западной части. На эти цели предполагается выделить 3 миллиона рублей. Задача подрядчика – подготовка площадки. Ее нужно освободить от растительности и разровнять. Победитель торгов станет известен 20 мая.

Напомним, о будущем расширении кладбища глава Красноярска Сергей Еремин говорил еще два месяца назад. Но, по его словам, ресурс это небольшой. Поиск места для нового погоста продолжается.

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В Красноярске снова разрешат хоронить на «Бадалыке». Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, об этом говорил глава краевого центра Сергей Еремин в своем отчете о проделанной за минувший год работе.

Напомним, о проблеме нехватки мест для захоронений в Красноярске заговорили достаточно давно. Много лет в краевом центре действовали всего два самых крупных кладбища – «Бадалык» на левом берегу и «Шинное» на правом (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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