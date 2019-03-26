2019-03-26T11:19:57+03:00
Общество

Есть небольшой ресурс: в Красноярске снова разрешат хоронить на «Бадалыке»

Кладбище еще немного увеличат
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На предстоящем красноярском экономическом форуме городская администрация подпишет договор с территориями, входящими в агломерацию. И вот на их площадях и будут планировать участки для захоронений.На предстоящем красноярском экономическом форуме городская администрация подпишет договор с территориями, входящими в агломерацию. И вот на их площадях и будут планировать участки для захоронений.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Есть небольшой ресурс: в Красноярске снова разрешат хоронить на «Бадалыке». Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, об этом говорил глава краевого центра Сергей Еремин в своем отчете о проделанной за минувший год работе.

Напомним, о проблеме нехватки мест для захоронений в Красноярске заговорили достаточно давно. Много лет в краевом центре действовали всего два самых крупных кладбища – «Бадалык» на левом берегу и «Шинное» на правом.

Несколько лет назад стало понятно: хоронить на «Бадалыке» дальне невозможно, и кладбище закрыли, оставив на миллионный город всего одно действующее место для погребений. Вариантов того, где открыть новое кладбище было много, в основном рассматривали участки в Емельяновском районе.

И теперь вот снова решили открыть «Бадалык», правда, видимо, ненадолго. Как сказал в своем отчете Сергей Еремин, мера эта оперативная, и у кладбища есть всего лишь небольшой ресурс.

А на предстоящем красноярском экономическом форуме городская администрация подпишет договор с территориями, входящими в агломерацию. И вот на их площадях и будут планировать участки для захоронений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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