В парке «Гремячая грива» вырезали кабель на 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:53 2019-05-16T12:13:34+03:00

В парке «Гремячая грива» охотники за цветным металлом похитили кабель на 2 млн рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Охотники за цветным металлом добрались до «Гремячей гривы»? Как сообщил собственный источник «Комсомольской правды» - Красноярск, в эко-парке вырезали больше километра электрического кабеля. На сумму примерно в 2 миллиона рублей.

- Начали копать 9 мая, - делится источник. – Праздник, все в центре города. К тому же погода прохладная, промозгло, в парке почти никого. Копали несколько дней. В итоге вырубили солидный «кусок». Потом кто-то заметил: на территории валяются топоры, лопаты… Теперь, скорее всего, последуют разбирательства.

Напомним, парк «Гремячая грива» стал для красноярцев новой экологической точкой притяжения. Многие любят гулять здесь по вечерам, благо есть освещение. После такого ЧП его придется восстанавливать. Вот что рассказала управляющая эко-парка Ксения Кацер:

- Действительно, кабель был похищен. Поскольку это земля СФУ, заявление в полицию подавал университет. Сейчас в парке ведутся масштабные восстановительные работы. Появились соответствующие объявления на входных зонах. На территорию зашел подрядчик, все будет восстановлено на следующей неделе.

- В полицию поступило сообщение, что в ночь с 14 на 15 мая неизвестные похитили кабель, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в УВД города. - В настоящее время проводится проверка, устанавливается сумма ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Всех, кому что либо известно об обстоятельствах дела, просим звонить по телефону полиции (391) 246-87-64.

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- Все произошло нынешней весной, когда сошел снег, - рассказывают посетители. – Говорят, со стороны расположенного рядом интерната кто-то пустил пал травы. Хорошо, что пламя не пошло дальше, остановили (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU