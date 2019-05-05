В парке «Гремячая грива» произошел пожар: пострадали десятки недавно высаженных сосен

Обугленные стволы, пожелтевшая хвоя, черная трава… Так выглядит сейчас южный склон эко-парка «Гремячая грива» в Красноярске. Здесь случился пожар, он уничтожил десятки молодых сосен, высаженных совсем недавно.

- Все произошло нынешней весной, когда сошел снег, - рассказывают посетители. – Говорят, со стороны расположенного рядом интерната кто-то пустил пал травы. Хорошо, что пламя не пошло дальше, остановили.

Пострадали молодые сосны, их высадили недавно.Фото: Ася ЖУКОВА

Напомним, открывшийся в прошлом году парк стал любимым местом отдыха жителей левобережья Красноярска. Его сравнивают со знаменитыми «Столбами». И такое ЧП, конечно, удар для многих.

- Уважаемые посетители, у нас нельзя разводить костры, курить тоже запрещено, - еще раз предупреждают сотрудники парка. - Если вдруг вы увидели в парке нарушителей или горящую траву, сообщите об этом в полицию и администраторам визит-центров!

- В самой «Гремячей гриве» мангалов не видели, - делятся подписчики «Комсомольской правды» - Красноярск. – А вот совсем рядом, через дорогу, на одной из видовок Сопки (самой первой, это минутах в 15 ходьбы от остановки) жгли костер буквально только что, 4 мая. Трое «туристов» устроили там пикник с шашлыками.

Что делать, если увидели костер в парке (и не только)?Фото: Ася ЖУКОВА

Тогда как еще с 19 апреля во всем крае введен особый противопожарный режим. А это означает ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ на разведение костров, сжигание мусора и сухостоя, проведение всякого вида работ с применением открытого огня, говорят в МЧС. В лесу, на собственной даче, на берегу Качи или Енисея, не имеет значения. Жечь костры нельзя нигде.

- Если вы стали очевидцем природного загорания, не оставайтесь равнодушными, - просят спасатели. - Небольшой очаг вполне можно ликвидировать собственными силами, используя подручные средства (автомобильный огнетушитель, лопату, метлу, ветки деревьев). Если природный пожар (особенно лесной верховой) угрожает вашей безопасности, немедленно покиньте опасную зону и сообщите в администрацию ближайшего населённого пункта, чтобы власти своевременно предприняли меры.

КОНКРЕТНО

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101 (набор осуществляется как с мобильного, так и со стационарного телефонов).