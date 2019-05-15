В Красноярске на месте снесенных старинных домов построят дорогую высотку

15 Май 17:13 2019-05-15T17:14:55+03:00

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В Красноярске на месте двух снесенных старинных домов учителя Дмитрия Мацвеева и урядника Евсея Ермолаева на улице Перенсона построят высотный жилой дом с офисами на два этажа и подземной парковкой. И, судя по стоимости земли в историческом центре города, квартиры в нем будут довольно дорогими. Сбывается то, чего так опасались красноярцы, целый год переживавшие за судьбу старинных построек.

Напомним, что общественники попытались отстоять дома, включив их в реестр объектов культурного наследия. Но не получилось – собственник воспользовался заминкой, подогнал в ночь на 8 марта 2018 года строительную технику и начал разбирать дома. Красноярцы окрестили ее ночью длинных ковшей.

В декабре прошлого года суд признал незаконным отказ чиновников присвоить домам статус охраняемых объектов. А накануне Универсиады их огородили высоким забором и быстро сровняли с землей.

Мэрия объявила слушания, чтобы обсудить проект планировки квартала между улицами Ленина, Перенсона, Марковского и Вейнбаума. Правда, горожанам обещают больше ничего не сносить, напротив, отреставрировать фрагмент Казачьей слободы и дом Потехина на Вейнбаума, 21, где жил святитель Лука, сообщает интернет-издание NewsLab.

ИСТОЧНИК KP.RU