Вот это поворот: красноярских чиновников накажут за то, что допустили «ночь длинных ковшей»

Вот это поворот: краевой суд признал незаконным отказ чиновников включить старинные деревянные здания в центре Красноярска в реестр исторически значимых. Речь идет о доме урядника Ермолаева и доме учителя Мацвеева. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал красноярский журналист Владислав Власов.

Напомним, что оба дома находятся на частной территории, владелец которой намерен возвести здесь то ли элитный жилой дом в стиле какого-нибудь сталинского ампира, то ли крутую высотку с большим количеством небольших и легкопродаваемых квартир, то ли вовсе торговый центр.

Однако на пути у застройщика встали общественники и историки, еще в конце 2017 год они подали документы в службу по охране объектов культурного наследия края с просьбой признать оба дома таковыми. Но в службе им отказали. И тогда общественники направились в суд.

Владельцы участка время зря не теряли и несколько раз пытались устроить «ночь длинных ковшей». Сначала в феврале, потом 8 марта. Приезжала строительная техника и начинала крушить дома. Оба раза их удавалось отстоять. В третий раз летом разрушителей прогнала полиция, сославшись на краевой закон о тишине: после 22 часов в городе шуметь нельзя.

Что теперь? А теперь, на основании решения суда, чиновники обязаны пересмотреть свое решение и включить оба дома в реестр памятников культурного наследия со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть приложить силы к их восстановлению. Пока непонятно, за чей счет – владельца земли, который отдавал приказ зачистить сройплощадку, не дожидаясь окончательного решения по судьбе зданий. Или же за счет бюджета.

Суд запретил застройщику Комбайнового завода сносить старинное здание. Фото Евгения Разваляева

Дома на Перенсона – не единичные примеры, когда бизнес пытается уничтожить мешающее ему культурное наследие. В июле этого года «Комсомолка» писала, что строительная компания «Сибиряк» собиралась лишить статуса памятника здание заводоуправления Комбайнового завода. До революции там размещалось железнодорожное училище. Но арбитражный суд отказал застройщику в сносе. Так что теперь ему придется отреставрировать поврежденную ковшом экскаватора стену.

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И глазом моргнуть не успели: в праздники рабочие снесли часть исторических домов в центре Красноярска. У экспертов было 90 дней, чтобы определить ценность зданий, но оценивать, похоже, уже нечего.

Такого шума вокруг сноса домов в Красноярске не было, пожалуй, еще никогда. Неудивительно - речь идет не просто об историческом центре города, о его самом-самом центре. НаПеренсона собственник пытается убрать, а общественники – отстоять дома казачьего урядника Евсея Кузьмича Ермолаева и учителя Дмитрия Дмитриевича Мацвеева (подробнее)