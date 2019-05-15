2019-05-15T13:13:33+03:00
Экономика

ВТБ увеличил выдачи кредитов через контакт-центр в 1,6 раза

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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Общий объем выдач розничных кредитных продуктов через контакт-центр ВТБ в первом квартале достиг рекордных для банка значений – 174,4 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил более 60%. Основными драйверами роста по-прежнему являются кредиты наличными и ипотека.

С января по март 2019 г. контакт-центр ВТБ оформил кредитов наличными на сумму более 141 млрд рублей. Этот показатель увеличился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам первых трех месяцев банк удвоил объем выданных через контакт-центр ипотечных продуктов – с 16,6 до 32,9 млрд рублей. Таким образом, практически каждая пятая ипотечная заявка на кредит оформлена при участии сотрудников департамента клиентского обслуживания.

Значительно выросли выдачи кредитных карт - более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Объем продаж карт в первом квартале составил порядка 94 тыс. штук. Объем выданных автокредитов вырос на 37%, до 449 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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