2019-05-15T04:19:46+03:00
Происшествия

Советника красноярского губернатора Антона Натарова оставили под домашним арестом

Такое решение принял суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Советника красноярского губернатора Антона Натарова оставили под домашним арестом. Фото: личная страница в ТвиттереСоветника красноярского губернатора Антона Натарова оставили под домашним арестом. Фото: личная страница в Твиттере
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Советник красноярского губернатора и сын депутата Государственной Думы Антон Натаров попытался в очередной раз обжаловать в суде Железнодорожного района свою меру пресечения. Не получилось – суд оставил его под домашним арестом еще на два месяца, до 5 июля, в течение которых Натарову запрещено покидать пределы своей квартиры.

Напомним, что советника губернатора подозревают сразу по двум статьям – в мошенничестве и растрате средств регионального отделения ЛДПР. Его задержали сотрудники ФСБ 15 марта во время прогулки на «Столбах». Также в аэропорту Шереметьево был задержан и бухгалтер красноярского отделения ЛДПР Денис Бундюк, которого подозревают в присвоении или растрате в особо крупных размерах.

Позже стало известно, что предметом уголовного дела стала пропажа бюджетных средств со счета предприятия, которое находится в Игарке. По версии следствия, миллионные средства были уплачены фактически подконтрольному Натарову СМИ за публикации, которые так и не вышли в свет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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