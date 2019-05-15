Советника красноярского губернатора Антона Натарова оставили под домашним арестом

15 Май 04:19 2019-05-15T04:19:46+03:00

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Советник красноярского губернатора и сын депутата Государственной Думы Антон Натаров попытался в очередной раз обжаловать в суде Железнодорожного района свою меру пресечения. Не получилось – суд оставил его под домашним арестом еще на два месяца, до 5 июля, в течение которых Натарову запрещено покидать пределы своей квартиры.

Напомним, что советника губернатора подозревают сразу по двум статьям – в мошенничестве и растрате средств регионального отделения ЛДПР. Его задержали сотрудники ФСБ 15 марта во время прогулки на «Столбах». Также в аэропорту Шереметьево был задержан и бухгалтер красноярского отделения ЛДПР Денис Бундюк, которого подозревают в присвоении или растрате в особо крупных размерах.

Позже стало известно, что предметом уголовного дела стала пропажа бюджетных средств со счета предприятия, которое находится в Игарке. По версии следствия, миллионные средства были уплачены фактически подконтрольному Натарову СМИ за публикации, которые так и не вышли в свет.

ИСТОЧНИК KP.RU