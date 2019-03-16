В Красноярске задержан сын депутата Госдумы и советник губернатора Антон Натаров

В Красноярске задержан Антон Натаров, советник губернатора Красноярского края (и сын депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Натарова). Его подозревают сразу по двум статьям – в мошенничестве и растрате средств регионального отделения ЛДПР.

Как сообщил телеграмм-канал «Красноярскгейт», цитируем, «в офисах и квартирах видных членов красноярской ячейки ЛДПР проходят обыски. Краевое ФСБ еще в конце февраля возбудило уголовные дела по мошенничеству. Есть основания погагать, что последователи Натаровых выводили денежные средства из государственных предприятий через подконтрольные им компании, среди которых фигурируют информационные агентства NewsLab и Dela.ru. По мнению следствия, речь идет о десятках миллионов рублей в год».

Есть версии, что речь идет о сотнях миллионах рублей в год, но эту информацию пока официально никто не комментирует.

Меж тем депутат Госдумы Сергей Натаров подтвердил, что обыски действительно были. Представители регионального отделения ЛДПР пока недоступны для комментариев.

Также стало известно, что накануне в столичном аэропорту Шереметьево сотрудники ФСБ задержали бухгалтера красноярского отделения ЛДПР Дениса Бундюка. Его подозревают в присвоении или растрате в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, статья 160 УК РФ. Он планировал улететь в Милан, но не успел. Задержания Бундюка в аэропорту и Натарова-младшего в Красноярске проводились одновременно.

СПРАВКА «КП»

Антон Сергеевич Натаров родился в 1990 года в городе Чебаркуль Челябинской области. Окончил МГИМО (Московский государственный института международных отношений). С 2011 по 2012 годы работал специалистом Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов РФ. Затем ушел в бизнес и руководил международным проектом.

В 2013 году перебрался в Красноярск и стал руководителем Ассоциации выпускников кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий Красноярского края. В 2014-2015 годах исполнял обязанности начальника управления внешних связей губернатора края. Затем еще год был замом министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей края. А в октябре 2017 года назначен советником губернатора.