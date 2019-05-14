СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-14T12:37:16+03:00

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Птицы-предвестники лета появились в Красноярском крае. Чечевицы прилетели в национальный парк «Шушенский бор» - об этом сообщает 7 канал.

Эти маленькие яркие птички очень теплолюбивы – на зимовку из наших мест они улетают еще до наступления похолодания – в августе. А прилетают к нам перед самым началом лета. Народные приметы гласят: если прилетели чечевицы, значит скоро быть теплу.

Тем временем, в Красноярске на днях снова похолодало, и начал пробрасывать снег. А юг края, как говорят жители тех районов, совсем завалило снегом. Но раз птички прилетели, значит, это последнее серьезное похолодание.

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Этот вопрос «Комсомольская правда»-Красноярск задала синоптикам краевого гидрометцентра. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU