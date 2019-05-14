В Красноярск к выходным придет потепление

СЕГОДНЯ 05:31 2019-05-14T06:31:27+03:00

Уже в воскресенье, 19 мая, в нашем городе ожидается +18 градусов. Фото: Мария ЛЕНЦ

На вопрос, который интересует всех горожан, ответили синоптики

Изменить размер текста: A A

«Когда уже в Красноярске потеплеет?» - такой вопрос сопровождает очередную порцию фотографий со снегом, дождем и последствиями сильного ветра, которые выкладывают в соцсети горожане в течение, наверное, последнего месяца.

Этот вопрос «Комсомольская правда»-Красноярск задала синоптикам краевого гидрометцентра. И вот ответ: тепло в краевую столицу придет и совсем скоро. Уже в воскресенье, 19 мая, в нашем городе ожидается +18 градусов.

В понедельник, 20 мая, будет еще теплее – до +23. Правда, пойдет дождь. Но это уже совсем не страшно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вот тебе и май! В Красноярске ночью вновь выпал снег

В Красноярске в ночь на 14 мая вновь выпал снег. Ночью в краевом центре температура воздуха была слабоминусовая, а вот к утру потеплело, и снег начал таять. Ближе к семи-восьми часам утра от снега почти ничего не осталось, только автомобилистам приходилось счищать его с лобовых стекол. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU