2019-05-14T06:31:27+03:00
Общество

В Красноярск к выходным придет потепление

На вопрос, который интересует всех горожан, ответили синоптики
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Уже в воскресенье, 19 мая, в нашем городе ожидается +18 градусов.Уже в воскресенье, 19 мая, в нашем городе ожидается +18 градусов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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«Когда уже в Красноярске потеплеет?» - такой вопрос сопровождает очередную порцию фотографий со снегом, дождем и последствиями сильного ветра, которые выкладывают в соцсети горожане в течение, наверное, последнего месяца.

Этот вопрос «Комсомольская правда»-Красноярск задала синоптикам краевого гидрометцентра. И вот ответ: тепло в краевую столицу придет и совсем скоро. Уже в воскресенье, 19 мая, в нашем городе ожидается +18 градусов.

В понедельник, 20 мая, будет еще теплее – до +23. Правда, пойдет дождь. Но это уже совсем не страшно.

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В Красноярске в ночь на 14 мая вновь выпал снег. Ночью в краевом центре температура воздуха была слабоминусовая, а вот к утру потеплело, и снег начал таять. Ближе к семи-восьми часам утра от снега почти ничего не осталось, только автомобилистам приходилось счищать его с лобовых стекол. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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