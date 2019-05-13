В Красноярске подвели итоги конкурса «Все о той весне»
На сайте kp.ru завершилось голосование в конкурсе «Все о той весне». В нем приняли участие более 600 ребят. Более того, свои рисунки присылали ребята не только из Красноярского края, но и из других регионов страны. А это значит, что молодое поколение знает о Великой Отечественной войне. И у детей есть свое видение той ситуации. Наши юные конкурсанты изобразили будни солдат на фронте, кровопролитные бои, встречи с ветеранами, шествие «Бессметного полка», победный салют и многое другое. Каждый рисунок – это отдельная история. И каждая достойна победы в конкурсе. Но по правилам, в финал вышли десять участников.
Первая пятерка – лидеры голосования:
1 место – Виталина Биляк - 942 голоса;
2 место - Денис Васильков - 869 голосов;
3 место - Ксения Сапрошина - 858 голосов;
3 место - Ирина Тютева – 858 голосов;
4 место - Алена Анисиферова – 852 голоса.
Виталина Биляк сделала поделку Фото: личный архив участника конкурса
Как видите, мы остались без пятого места, зато третье поделили сразу два победителя.
Вторая пятерка – выбор партнера конкурса и медиахолдинга «Комсомольская правда»:
- Надежда Байко;
- Полина Растоскуева;
- Софья Бойко;
- Анастасия Ташлыкова;
- Лада Козич.
Настя Ташлыкова нарисовала две реальности - война и мир Фото: личный архив участника конкурса
Поздравляем победителей и приглашаем на торжественное награждение 15 мая в 17.00 часов… А куда? Пока секрет! Об этом мы сообщим дополнительно каждому победителю завтра, 14 мая.
Остальные конкурсанты, которые тоже порадовали и удивили своими работами, смогут скачать диплом за участие в конкурсе «Все о той весне» на странице конкурса после 15 мая.
Посмотреть на работы победителей и участников можно на странице конкурса по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU