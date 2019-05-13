2019-05-13T17:10:21+03:00
Конкурсы и тесты

В Красноярске подвели итоги конкурса «Все о той весне»

Победителей приглашаем на торжественное награждение!
Ирина КИРШЕВА
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Сапрошина Ксения изобразила грозную военную машину Фото: личный архив участникаСапрошина Ксения изобразила грозную военную машину Фото: личный архив участника
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На сайте kp.ru завершилось голосование в конкурсе «Все о той весне». В нем приняли участие более 600 ребят. Более того, свои рисунки присылали ребята не только из Красноярского края, но и из других регионов страны. А это значит, что молодое поколение знает о Великой Отечественной войне. И у детей есть свое видение той ситуации. Наши юные конкурсанты изобразили будни солдат на фронте, кровопролитные бои, встречи с ветеранами, шествие «Бессметного полка», победный салют и многое другое. Каждый рисунок – это отдельная история. И каждая достойна победы в конкурсе. Но по правилам, в финал вышли десять участников.

Первая пятерка – лидеры голосования:

1 место – Виталина Биляк - 942 голоса;

2 место - Денис Васильков - 869 голосов;

3 место - Ксения Сапрошина - 858 голосов;

3 место - Ирина Тютева – 858 голосов;

4 место - Алена Анисиферова – 852 голоса.

Виталина Биляк сделала поделку Фото: личный архив участника конкурса

Виталина Биляк сделала поделку Фото: личный архив участника конкурса

Как видите, мы остались без пятого места, зато третье поделили сразу два победителя.

Вторая пятерка – выбор партнера конкурса и медиахолдинга «Комсомольская правда»:

- Надежда Байко;

- Полина Растоскуева;

- Софья Бойко;

- Анастасия Ташлыкова;

- Лада Козич.

Настя Ташлыкова нарисовала две реальности - война и мир Фото: личный архив участника конкурса

Настя Ташлыкова нарисовала две реальности - война и мир Фото: личный архив участника конкурса

Поздравляем победителей и приглашаем на торжественное награждение 15 мая в 17.00 часов… А куда? Пока секрет! Об этом мы сообщим дополнительно каждому победителю завтра, 14 мая.

Остальные конкурсанты, которые тоже порадовали и удивили своими работами, смогут скачать диплом за участие в конкурсе «Все о той весне» на странице конкурса после 15 мая.

Посмотреть на работы победителей и участников можно на странице конкурса по ссылке.

Партнер проекта УК «Холмсервис».

ИСТОЧНИК KP.RU

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