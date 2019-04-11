2019-04-11T08:17:14+03:00
Конкурсы и тесты

«Все о той весне - 2019»

Конкурс детских рисунков ко Дню Победы
Ирина КИРШЕВА
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«Все о той весне» - конкурс детских рисунков ко Дню Победы«Все о той весне» - конкурс детских рисунков ко Дню ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как бы хотелось, чтобы дети не знали о войне. Ничего и никогда! Даже слова такого чтоб не слышали! В нем столько горя, бед и несчастий. Слез, страданий и потерь. Но это невозможно. Нет в нашей стране ни одной семьи, какой не коснулась бы Великая Отечественная война.

И чтобы это больше не повторилось, дети… должны знать правду о войне. Понимать, какой ценой далась Победа. Ценить, что родились в мирное время. Помнить про мужество и героизм тех, кто отдал жизнь ради счастья на Земле. Как писал об этом поэт Роберт Рождественский: «Люди! Покуда сердца стучатся, - помните! Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните! Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!».

И пусть война никогда не повторится в реальной жизни, а останется только на картинках, которые рисуют дети в преддверии праздника Победы.

Медиахолдинг «Комсомольская правда» объявляет о старте конкурса детских рисунков «Все о той весне». К участию приглашаются дети из Красноярского края. Ребята могут изобразить на своих рисунках возвращение солдат домой с фронта, праздничный салют в честь 9 мая, ветеранов – все, что касается Великой Отечественной войны и Дня Победы.

Рисунок готов? Далее, возможно, понадобится помощь взрослых. Уважаемые родители, воспитатели и педагоги, убедительная просьба - в строке ФИО укажите имя автора работы (ребенка), не свою. В других строках напишите контактный телефон, электронную почту и место жительства (на сайте не указывается). В описании можете добавить номер детского сада, школы или гимназии и поздравительные слова в честь праздника.

От каждого участника принимается только один рисунок. Коллективные работы не рассматриваются.

Если не сможете разобраться, как правильно загрузить рисунки конкурсантов, то предлагаем посмотреть видеоинструкцию.

Видеоинструкция «Все о той весне».

А теперь о главном!

По итогам голосования победителями станут 5 участников, еще 5 – это выбор партнеров конкурса и редакции «Комсомольская правда».

Во время торжественного награждения каждый финалист получит памятный подарок и диплом.

ЭТАПЫ КОНКУРСА:

С 11 апреля по 5 мая (включительно)- прием работ;

С 6 по 12 мая (включительно) – голосование;

13 мая – подведение итогов;

15 мая – торжественное награждение победителей.

ВАЖНО!

Педагоги, направившие работы своих воспитанников, после окончания конкурса смогут скачать памятные дипломы на сайте kp.ru.

По всем интересующим вопросам звоните куратору конкурса Ирине КИРШЕВОЙ – 8-953-597-34-66.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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