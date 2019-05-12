2019-05-12T16:45:59+03:00
Происшествия

«Искали дорогу»: пропавшие во время рыбалки в Емельяновском районе пятеро друзей нашлись

Все это время они искали дорогу и пытались проехать к реке
Ольга КОСТИНА
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Артем Петров и его друзья вышли на связь с родными Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскАртем Петров и его друзья вышли на связь с родными Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
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«Ребята вышли на связь с родными, живы!». Это сообщение появилось в группе волонтеров «Поиск пропавших детей - Красноярск». И все те, кто переживал последние сутки за ребят, вздохнули с облегчением.

Напомним, пятеро друзей отправились рыбачить в район деревни Михайловка (Емельяновский район) еще 10 мая. Они попытались проехать по лесным дорогам, которые обычно развозит в это время года, на черном квадроцикле и двух машинах УАЗ серого цвета. В тот же день должны были вернуться обратно. Но к вечеру позвонили, что задержатся: слишком уж трудным оказался путь – грязь, колеи, лужи и слякоть. Пока мужчины были на связи, родные не волновались. Но когда их телефоны стали недоступны, забили тревогу. Обратились в полицию и к волонтерам. И вот хорошие вести.

Приятели задержались из-за плохих дорог Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Приятели задержались из-за плохих дорог Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

-Они пытались доехать до речки, искали дорогу, - рассказала Анастасия, знакомая одного из пропавших мужчин. – Они сами вышли на связь.

В соцсетях некоторые начали пенять запаниковавшим родственникам рыбаков: мол, рано начали волноваться, в тайге и не такое случается.

«И это не истерика, это страх за близких и дорогих людей», - получили в ответ.

Добавим, что волонтеры советуют не тянуть время, если пропали родные. Лучше перестраховаться, чем допустить самое страшное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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