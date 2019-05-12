«Искали дорогу»: пропавшие во время рыбалки в Емельяновском районе пятеро друзей нашлись
«Ребята вышли на связь с родными, живы!». Это сообщение появилось в группе волонтеров «Поиск пропавших детей - Красноярск». И все те, кто переживал последние сутки за ребят, вздохнули с облегчением.
Напомним, пятеро друзей отправились рыбачить в район деревни Михайловка (Емельяновский район) еще 10 мая. Они попытались проехать по лесным дорогам, которые обычно развозит в это время года, на черном квадроцикле и двух машинах УАЗ серого цвета. В тот же день должны были вернуться обратно. Но к вечеру позвонили, что задержатся: слишком уж трудным оказался путь – грязь, колеи, лужи и слякоть. Пока мужчины были на связи, родные не волновались. Но когда их телефоны стали недоступны, забили тревогу. Обратились в полицию и к волонтерам. И вот хорошие вести.
Приятели задержались из-за плохих дорог Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
-Они пытались доехать до речки, искали дорогу, - рассказала Анастасия, знакомая одного из пропавших мужчин. – Они сами вышли на связь.
В соцсетях некоторые начали пенять запаниковавшим родственникам рыбаков: мол, рано начали волноваться, в тайге и не такое случается.
«И это не истерика, это страх за близких и дорогих людей», - получили в ответ.
Добавим, что волонтеры советуют не тянуть время, если пропали родные. Лучше перестраховаться, чем допустить самое страшное.
ИСТОЧНИК KP.RU