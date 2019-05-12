В Красноярском крае пятеро друзей уехали на рыбалку и пропали

СЕГОДНЯ 08:51 2019-05-12T08:53:33+03:00

Они должны были вернуться еще два дня назад

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В Красноярском крае разыскивают пятерых мужчин, которые 10 мая утром уехали на рыбалку и пропали. Информация об этом опубликована в группе волонтеров «Поиск пропавших детей» - Красноярск.

34-летний Артем Петров и его четверо приятелей должны были ловить рыбу в районе деревни Михайловка в Емельяновском районе. Планировали поездку на один день, чтобы к вечеру вернуться домой.

«Когда позвонили крайний раз 10 мая в районе 15.00 сказали что еще не доехали до Михайловки, так как дорога очень плохая и вечером не вернутся», - написала в соцсетях знакомая Артема.

Последний раз рыбаки выходили на связь 10 мая Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Но с тех пор прошло почти уже два дня, но об Артеме Петрове и его друзьях ничего неизвестно, телефоны недоступны. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, уехали они на черном квадроцикле и двух машинах УАЗ серого цвета (госномера М666РА и Р 453КВ 124 регион).

Приметы Артема Петрова: рост 185, плотного телосложения, глаза каре - зеленые, лицо круглое, волосы темно - русые.

Был одет: защитный камуфляж- куртка серого цвета, штаны чёрные, кроссовки светло коричневого цвета.

Приятели жаловались, что дорога очень плохая Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просьба звонить по телефонам:

8-950-996-60-66 – волонтеры;

8(391) 266-74-23- полиция ОП №11.

ИСТОЧНИК KP.RU