Телефон полиции «02» перестал работать в Красноярске

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-11T14:37:55+03:00

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В субботу, 11 мая, в Красноярске перестал работать телефон экстренного вызова полиции «02». По словам представителей ведомства, причина произошедшего – технический сбой. Скоро все будет отлажено.

КОНКРЕТНО

Если необходимо, звоните не «02», а «112» с мобильного. Как вариант, можно обратиться в районные отделения полиции. Вот их номера:

- № 1 «Центральный» - 227-43-26;

- № 2 «Октябрьский» - 246-87-35;

- № 3 «Кировский» - 249-03-51;

- № 4 «Ленинский» - 264-59-80;

- № 5 «Советский» - 265-68-68;

- № 6 «Свердловский» - 233-47-38;

- № 7 «Железнодорожный» - 221-44-55;

- № 8 «Черемушки» - 266-94-60;

- № 9 «Солнечный» - 226-23-59;

- № 10 «Взлетка» - 212-62-82;

- № 11 «Северный» - 220-23-90;

- № 12 «Пашенный» - 290-47-85.

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Как только открылся мотосезон, статистика аварий с байкерами пошла вверх. С 27 апреля по 8 мая в Красноярске произошло уже четыре ДТП, в которых пострадали мотоциклисты. И в трех усматривается вина именно водителей двухколесной техники. Двух из них на больничную койку привела пьяная езда. Один не справился с управлением и перевернулся на своем мопеде. Второй въехал в автомобиль, двигающийся в попутном направлении. В третьем случае пилот байка наехал на препятствие. И только одна авария произошла по вине автомобилиста (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU