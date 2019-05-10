2019-05-10T10:29:38+03:00
Общество

Красноярские полицейские проверят, как мотоциклисты соблюдают правила дорожного движения

С открытием мотосезона количество аварий с участием двухколесного транспорта увеличилось
Ольга КОСТИНА
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Мотоциклисты под контролемМотоциклисты под контролемФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Как только открылся мотосезон, статистика аварий с байкерами пошла вверх. С 27 апреля по 8 мая в Красноярске произошло уже четыре ДТП, в которых пострадали мотоциклисты. И в трех усматривается вина именно водителей двухколесной техники. Двух из них на больничную койку привела пьяная езда. Один не справился с управлением и перевернулся на своем мопеде. Второй въехал в автомобиль, двигающийся в попутном направлении. В третьем случае пилот байка наехал на препятствие. И только одна авария произошла по вине автомобилиста.

- В связи с неблагоприятной статистикой аварийности мотозвод полка ДПС усилит работу по профилактике нарушений ПДД водителями мототранспорта, - рассказали «Комсомольской правде» - Красняорск в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». - Проверке будет подвергаться практически каждый водитель мототехники.

Полицейские советуют байкерам и велосипедистам быть внимательнее, не совершать аварийно-опасных маневров и пользоваться защитной экипировкой, а также категорически отказаться употребления алкогольных и других запрещенных веществ перед поездкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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