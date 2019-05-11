Мощный штормовой ветер надвигается на Красноярск и край

СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-11T11:56:50+03:00

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Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду идет на Красноярский край. Об этом сообщили на сайте Среднесибирского УГМС.

- 12 мая на юге Таймыра, Туруханского и Эвенкийского районов местами ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду, метель, - рассказывают специалисты. - В центральных и южных районах Красноярского края также местами - порывы западного ветра до 15-18 метров в секунду. В южных районах Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса.

В предстоящие сутки, 12 мая, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит плюс 3-5, днем плюс 9-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU