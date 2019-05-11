Объявлено, когда отключат отопление в Красноярске

СЕГОДНЯ 07:22 2019-05-11T07:22:36+03:00

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Названы сроки отключения отопления в Красноярске. Сезон-2019 закончится после длинных майских праздников, сообщает ТВК со ссылкой на мэрию. Данные это пока предварительные, точная дата еще не озвучена.

Мы же напомним: по нормативам, отключать отопление можно, когда среднесуточная температура на улице будет не ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней.

Между тем, по прогнозам специалистов гидрометцентра, прохладная погода задержится в Красноярске еще на неделю. С 13 по 17 мая днем будет плюс 8-9, дожди, ночью плюс 2-3 градуса.

- На улице не очень комфортная погода, - пишут в соцсетях горожане. – К тому же во многих квартирах сейчас просто пекло, очень жарко, дышать нечем, батареи горячие. Поэтому завершения сезона ждем, еще как.

К слову, после отключения будут гидравлические испытания и ремонты сетей и оборудования. То есть – отключения горячей воды. Сроки смотрим здесь.

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График отключения горячей воды 2019 в Красноярске по всем районам

Стали известны сроки отключения горячей воды в Красноярске. Как рассказали в компании СГК, в этом году вместо 10 дней работы проведут за 9. Мелочь, а приятно. А это значит, в квартирах красноярцев горячая вода появится на сутки раньше. Отключения в городе начнутся сразу после завершения отопительного сезона – это случится, когда среднесуточная температура воздуха в городе в течение 5 дней не будет опускаться ниже плюс 8 градусов (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU