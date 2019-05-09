В Красноярском крае дети рисуют Победу

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-09T13:52:21+03:00

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День Победы - великий праздник. Это настоящее событие для всей страны. Традиционно в преддверии 9 мая в школах, детских садах или дома дети на своих рисунках изображают моменты, связанные с Великой Отечественной войной или День Победы. На сайте kp.ru сейчас настоящая выставка таких рисунков. Их авторы – участники конкурса «Все о той весне».

Например, 7-летняя Лера Ошова нарисовала, с какой радостью встречали победителей. Люди танцуют, поют и дарят цветы возвращавшимся с фронта бойцам.

ЛЕра Ошорова нарисовала, как люди радуются Победе Фото: личный архив участника конкурса

Страшный гул самолета. Услышав этот звук, мирные жители прятались. Но не слышно звуков разрывающихся снарядов. Неужели наши? Девочка и мальчик выбегают из крохотного домика и видят советский самолет. На нем изображена звезда. Дети понимают – это Победа! Они счастливы. Это рисунок красноярской школьницы Нади Байко. Она так и назвала свой рисунок «Ура! Победа!»

Победа, которую нарисовала Надя Байко Фото: личный архив участника конкурса

10-летняя Даша Агибалова изобразила мать солдата. Женщина сидит за столом рядом с фотографией сына. И хочется надеяться, что она дождалась его возращения домой.

Даша Агибалова изобразила мать солдата Фото: личный архив участника конкурса

А Настя Нагибина нарисовала «Бессмертный полк». Мальчик сидит на плечах отца и держит в руках фотографию своего героического прадеда. Сегодня «Бессмертный полк» прошел по всем городам России.

Напоминаем, что голосование за участников конкурса «Все о той весне» продлится до 12 мая (включительно). Итоги - 13 мая.

Настя Нагибина изобразила "Бессмертный полк" Фото: личный архив участника конкурса

Победителями станут пять участников, набравших максимальное количество голосов. Еще одна пятерка победителей – это выбор партнеров конкурса и редакции «Комсомольская правда».

Проголосовать можно на странице конкурса по этой ссылке.

Партнер проекта - УК «Холмсервис».

ИСТОЧНИК KP.RU