Появилось видео смертельной погони в Красноярске: иномарка пыталась скрыться от полиции и врезалась в дом

СЕГОДНЯ 13:19 2019-05-09T13:19:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Появилось видео смертельной аварии в Красноярске. Напомним, что сегодня око 5 часов утра «Тойота» на огромной скорости врезалась в трехэтажный жилой дом на улице Озерной. 27-летний водитель находится в больнице, его пассажир погиб на месте. Как оказалось, приятели убегали от полиции.

Появилось видео смертельной погони в Красноярске.Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru и Проекта Живой Красноярск http://krasmix.ru

Паблик «ЧП-Красноярск» выложил видео, смонтированное их нескольких фрагментов записей с камер дорожного наблюдения. Автомобиль «засветился» на улице Высотной, затем по встречной полосе повернул на Свободный, чем и привлек внимание наряда ДПС. Дорожный полицейский потребовал у водителя остановиться, но тот только прибавил скорости. Началась погоня. В это момент на улицах города было мало машин, поэтому аварий по пути погони удалось избежать.

Не сбавляя скорости, «Тойта» промчалась по перекрестку Свободного и Маерчака, затем по улице Северной и врезалась в стоящий прямо впереди дом. От удара машина встала на капот, затем рухнула на колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU