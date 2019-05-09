В Красноярске иномарка врезалась в стену жилого дома: есть погибший

СЕГОДНЯ 05:59 2019-05-09T05:59:02+03:00

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В Красноярске иномарка врезалась в стену жилого дома на улице Озерной, 30/6, это трехэтажая «сталинка». Если смотреть по карте, автомобиль мчался от проспекта Свободного по прямой по улице Северной, а затем ударился в здание. А судя по состоянию иномарки, скорость было очень большой – вся передняя часть отсутствует, капот искорежен. При этом окно и стена дома внешне фактически не пострадали.

По информации ГИБДД авария произошла в 5 часов утра. За рулем «Тойоты» находился 27-летний мужчина. Он получил многочисленные травмы и доставлен в больницу, его состояние не вызывает опасений. А вот пассажир погиб на месте, его личность и возраст пока устанавливаются. Также полиция проверяет версию о том, что оба, пассажир и водитель, могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Судя по карте, иномарка мчалась по прямой от самого Свободного. Фото "ЧП-Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU