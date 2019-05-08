2019-05-08T08:40:15+03:00
Общество

Tele2 первой в России запустила eSIM

Оператор запустил технологию в опытно-коммерческую эксплуатацию, и уже сегодня абоненты смогут протестировать новый функционал на своих устройства
Поделиться:
Технология позволяет использовать дополнительную SIM-карту в устройствах с поддержкой eSIMТехнология позволяет использовать дополнительную SIM-карту в устройствах с поддержкой eSIMФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Решение eSIM улучшает качество клиентского сервиса, ускоряет процесс обслуживания и расширяет возможности абонентских устройств для их владельцев. Технология позволяет использовать дополнительную SIM-карту в устройствах с поддержкой eSIM.

Компания реализует поддержку технологии в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области безопасности. Все клиенты, желающие стать первыми пользователями eSIM в России, должны обратиться в салон Tele2 c паспортом и получить QR-код, то есть «электронную» SIM-карту. Пользователь через настройки своего устройства выбирает пункт «Добавить SIM-карту» и сканирует QR-код. Программное обеспечение смартфона добавляет профиль и регистрирует абонента в сети Tele2. Впоследствии оператор планирует расширить возможности предоставления доступа к QR-коду через личный кабинет абонента и в иных цифровых точках контакта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24