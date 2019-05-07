2019-05-07T17:04:07+03:00
Общество

Собирается ли «Сибиряк» исправлять дефекты строительства Николаевского проспекта в Красноярске

Бордюры раскрошились, асфальт провалился, геосетка сползла
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Собирается ли «Сибиряк» исправлять дефекты строительства Николаевского проспекта в Красноярске. Фото Егора ФроловаСобирается ли «Сибиряк» исправлять дефекты строительства Николаевского проспекта в Красноярске. Фото Егора Фролова
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Когда «Сибиряк» спешно доделывал перед Универсиадой дорожную развязку с четвертого моста на Копылова, можно было предполагать, что появятся огрехи. Но такого количества дефектов не ожидал никто. Общественник и председатель краевой Федерации автовладельцев Егор Фролов прошелся по Николаевскому проспекту и сделал массу фотографий.

Асфальт на пешеходной зоне провалился вместе с брусчаткой, а кое-где и вовсе исчез, как куски от мозаики. Бордюры раскрошились до самой земли, деревянные настилы расшатались, геосетка, которая должна удерживать почву на склоне, сползла вместе с почвой.

Тактильная плитка провалилась вместе с асфальтом. Фото Егора Фролова

Тактильная плитка провалилась вместе с асфальтом. Фото Егора Фролова

Подрядчик об этом знает, однако, как сообщили в Краевом управлении дорог, все требования устранить дефекты игнорирует. Хотя согласно контракту обязан сделать это в рамках гарантийных обязательств. Через пару недель по проспекту пройдет комиссия, которая составил список претензий и направит его «Сибиряку».

Добавим, что красноярцы уличили недобросовестность застройщика и при возведении другого объекта Универсиады – кластера «Сопки».

Ограждение держится на честном слове. Фото Егора Фролова

Ограждение держится на честном слове. Фото Егора Фролова

ИСТОЧНИК KP.RU

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