Собирается ли «Сибиряк» исправлять дефекты строительства Николаевского проспекта в Красноярске

СЕГОДНЯ 17:04 2019-05-07T17:04:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Когда «Сибиряк» спешно доделывал перед Универсиадой дорожную развязку с четвертого моста на Копылова, можно было предполагать, что появятся огрехи. Но такого количества дефектов не ожидал никто. Общественник и председатель краевой Федерации автовладельцев Егор Фролов прошелся по Николаевскому проспекту и сделал массу фотографий.

Асфальт на пешеходной зоне провалился вместе с брусчаткой, а кое-где и вовсе исчез, как куски от мозаики. Бордюры раскрошились до самой земли, деревянные настилы расшатались, геосетка, которая должна удерживать почву на склоне, сползла вместе с почвой.

Тактильная плитка провалилась вместе с асфальтом. Фото Егора Фролова

Подрядчик об этом знает, однако, как сообщили в Краевом управлении дорог, все требования устранить дефекты игнорирует. Хотя согласно контракту обязан сделать это в рамках гарантийных обязательств. Через пару недель по проспекту пройдет комиссия, которая составил список претензий и направит его «Сибиряку».

Добавим, что красноярцы уличили недобросовестность застройщика и при возведении другого объекта Универсиады – кластера «Сопки».

Ограждение держится на честном слове. Фото Егора Фролова

ИСТОЧНИК KP.RU