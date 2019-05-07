2019-05-07T14:08:28+03:00
Общество

В Красноярске растаявший снег показал качество строительства объекта Универсиады

Будет ли подрядчик устранять брак?
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске растаявший снег показал качество строительства объекта Универсиады. СоцсетиВ Красноярске растаявший снег показал качество строительства объекта Универсиады. Соцсети
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«Сопка», гудбай» - написал в своем аккаунте в «Инстаграме» житель Красноярска по имени Сергей. Он прошелся по территории одного из объектов Универсиады и сделал несколько фотографий. Зрелище получилось неприглядное и удручающее. С горы вместе со снегом начал сползать жидкий грунт, водой размыло овражки. Везде грязь и обнажившиеся коммуникации. Сложно поверить, что два месяца назад здесь проходили соревнования мирового уровня. «Построили Универсиаду? А ее смыло. Кабель в воде, водоотводы не закрыты. Наследие Универсиады получили? Распишитесь за народные деньги» - прокомментировал автор фото.

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В Красноярске растаявший снег показал качество строительства объекта Универсиады
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А между тем Красноярск стал единственным претендентом на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Если это подтвердится, то проходить состязания будут снова на «Сопке». Возникает вопрос, а собирается ли подрядчик в лице «Сибиряка» устранять свои недоделки? Или этот вопрос будет решаться в суде?

ИСТОЧНИК KP.RU

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