СЕГОДНЯ 14:08 2019-05-07T14:08:28+03:00

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«Сопка», гудбай» - написал в своем аккаунте в «Инстаграме» житель Красноярска по имени Сергей. Он прошелся по территории одного из объектов Универсиады и сделал несколько фотографий. Зрелище получилось неприглядное и удручающее. С горы вместе со снегом начал сползать жидкий грунт, водой размыло овражки. Везде грязь и обнажившиеся коммуникации. Сложно поверить, что два месяца назад здесь проходили соревнования мирового уровня. «Построили Универсиаду? А ее смыло. Кабель в воде, водоотводы не закрыты. Наследие Универсиады получили? Распишитесь за народные деньги» - прокомментировал автор фото.

sergey_sergey_22 В Красноярске растаявший снег показал качество строительства объекта Универсиады

А между тем Красноярск стал единственным претендентом на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Если это подтвердится, то проходить состязания будут снова на «Сопке». Возникает вопрос, а собирается ли подрядчик в лице «Сибиряка» устранять свои недоделки? Или этот вопрос будет решаться в суде?

ИСТОЧНИК KP.RU