2019-05-03T07:06:08+03:00
Спорт

Красноярск – единственный претендент на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году

Результаты объявят в мае 2020 года
Татьяна РЯБИНИНА
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Спортивный комплекс "Сопка" стал новой достопримечательностью Красноярска.Спортивный комплекс "Сопка" стал новой достопримечательностью Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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После окончания универсиады Красноярск ждет новые события и одно из них может состояться в 2025 году – это чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Заявка от Красноярска зарегистрирована Международной федерацией лыжного спорта (FIS). И она – единственная. Прием заявок завершился 1 мая.

Это будет первый чемпионат мира в России! И снова аналогия с универсиадой – первые зимние Студенческие игры в России тоже прошли в Красноярске.

Чемпионат мира пройдет в комплексе «Сопка», который понравился всем гостям универсиады и получил самые высокие оценки спортсменов, тренеров и судей.

Для Красноярска это важно тем, что будет поддерживаться инфраструктура, будут тренироваться спортсмены.

Напомним, красноярец Дмитрий Логинов в 2019 году стал самым молодым чемпионом мира по сноуборду, ему 19 лет.

Организатор турнира будет официально объявлен в мае 2020 года на 52-м Международном лыжном конгрессе в Таиланде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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