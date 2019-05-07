Tele2 назначила технического директора филиала в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 12:21 2019-05-07T12:21:49+03:00

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Андрей Криницин будет обеспечивать эффективность работы технических служб в филиале, отвечать за качество работы сети и выполнение планов по её развитию.

Андрей с отличием окончил Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов». Карьеру начал в 2010 году в компании «Томский Инженерно-технический центр», а затем продолжил в ООО ПКФ «Тюменнефтегазстройпроект» на позиции старшего инженера группы технического надзора объектов капитального строительства.

К команде Tele2 Андрей присоединился в 2015 году, заняв позицию инженера по строительству томского филиала. В 2017 году перешел в кемеровский филиал оператора, где до перевода в красноярский филиал занимал должность руководителя отдела по эксплуатации сети.

Дмитрий Горожанинов, директор красноярского филиала Tele2:

«Сегодня перед Андреем стоят сложные задачи по развитию сети. Особое внимание в этом году мы уделяем строительству сетей 4G/LTE в отдаленных населенных пунктах Красноярского края. В конце 2018 года при участии Андрея Криницина мы существенно увеличили территорию покрытия 4G в регионе. Уверен, что большой опыт работы в компании и профессионализм Андрея помогут нашей команде успешно решить все поставленные задачи».

Андрей Криницин увлекается музыкой, играет на ударных инструментах. Женат, воспитывает дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU