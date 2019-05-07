2019-05-07T07:32:59+03:00
Общество

В Родительский день Красноярск встал в пробки

Особенно трудно проехать на трассе у Бадалыка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Родительский день Красноярск встал в пробкиВ Родительский день Красноярск встал в пробкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, в Родительский день, Красноярск встал в пробки в нескольких местах. Особенно проблемной является трасса, соединяющая город с микрорайоном Солнечный. А все потому что здесь находится вход на самое крупное кладбище города, Бадалык.

Водители начали жаловаться на плотность движения еще в 8 часов утра. Причины, в общем-то известны: многие приехали сюда навестить могилы родных. Парковка у входа не рассчитана на такое огромное количество машин. Въезд на территорию сегодня также закрыт. Так что владельцы паркуют свои машины на обочинах, значительно затрудняя проезд другим автомобилям и автобусам. А ведь здесь дежурят наряды дорожно-патрульной службы.

Добавим, что сегодня по территории Бадалыка и Шинного кладбища ходит общественный транспорт с интервалом в 10 минут. Цена проезда составляет: в новую часть Бадалыка – 13 рублей, в старую – 10 рублей. Также увеличено количество маршрутных автобусов, проходящих через городские кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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