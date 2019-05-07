СЕГОДНЯ 05:38 2019-05-07T05:38:23+03:00

В Красноярске по территории Бадалыка и Шинного кладбища в Родительский день ходят автобусы Фото: Мария ЛЕНЦ

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Десятки тысяч красноярцев сегодня побывают на городских кладбищах и навестят могилы родных в Родительский день. Два из них, Бадалык и Шинное, имеют большую территорию. Поэтому для удобства горожан там будет ходить общественный транспорт, начиная с 8 часов утра и до 20 часов вечера, сообщают в пресс-службе мэрии.

Конкретно:

- по территории новой части «Бадалыка» будут ездить четыре больших автобуса с интервалом движения 9-10 минут, стоимость проезда – 13 рублей;

- по территории старой части кладбища будут курсировать три автобуса среднего класса, стоимость проезда – 10 рублей;

- по Шинников от центрального входа будут ходить четыре автобуса средней вместимости, цена билета 10 рублей.

Схему движения можно будет увидеть в салонах автобусов и в местах их отправления.

Количество единиц общественного транспорта на маршрутах, проходящих через городские кладбища, будет увеличено на 10%.

- до Николаевского кладбища: № 2, 12, 31, 32, 38, 49, 53, 88, 90, троллейбус № 5;

- до Бадалыка: № 23, 50, 60, 61, 63, 64, 87;

- до Покровского кладбища: №№ 6, 11, 32, 64, 74;

- до Злобинского кладбища: №№ 3, 7, 8, 27, 55, 65;

- до кладбища в поселке Базаиха: № 37;

- до кладбища в поселке Шинников: №№ 61, 56;

- до кладбища в поселке Водников: №№ 6, 10, 55.

А теперь вниманию автомобилистов: в День поминовения усопших движение автомобилей на городских кладбищах будет запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU