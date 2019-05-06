2019-05-06T14:52:58+03:00
Конкурсы и тесты

«Вернулся живой»: 10-летняя школьница из Красноярского края нарисовала, как встречали с войны бойцов

Стартовало голосование в детском конкурсе рисунков «Все о той весне»
Ирина КИРШЕВА
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Солдата дома встречает семья Фото: Личный архив участницы конкурса Камилы МуллаяновойСолдата дома встречает семья Фото: Личный архив участницы конкурса Камилы Муллаяновой
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С 6 мая на сайте kp.ru стартовало голосование за рисунки участников конкурса «Все о той весне». Медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит его в преддверии праздника 9 мая. Более 600 ребят из Красноярского края отправили свои работы на конкурс. Дети изобразили моменты, связанные с Великой Отечественной войной и Днем Победы.

Например, 10-летняя Камила Муллаянова нарисовала, как встречают с фронта солдата. Его возращению радуются самые дорогие люди – жена, дети и мама. Камила занимается в Дивногорской художественной школе им. Е.А. Шепелевича. Девочка назвала свой рисунок «Вернулся живой».

Голосование в конкурсе продлится до 12 мая (включительно). Итоги будут подведены 13 мая.

Победителями станут пять участников, набравших максимальное количество голосов. Еще одна пятерка победителей – это выбор партнеров конкурса и редакции «Комсомольская правда».

Во время торжественного награждения все десять финалистов получат памятные подарки и дипломы победителей.

Проголосовать за работы участников можно на странице конкурса по этой ссылке.

КСТАТИ

Педагоги, направившие работы своих воспитанников, после окончания конкурса смогут скачать памятные дипломы на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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