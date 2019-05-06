2019-05-06T13:46:13+03:00
Общество

Tele2 предлагает стать суперабонентом и посетить зону MARVEL в парке в Дубае

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Новых клиентов оператора ждут уникальные подарки по мотивам фильмов MARVEL и главный приз – поездка в тематический парк в Дубае, где расположена уникальная зона MARVEL. Кампания станет вторым этапом сотрудничества с MARVEL в этом году.

Tele2 предоставляет своим новым клиентам уникальную возможность погрузиться в киновселенную MARVEL. Абоненты, которые подключатся к тарифам открытой линейки «Мой Tele2» с 29 апреля по 31 мая 2019 года, получат специальные подарки по мотивам всемирно известных фильмов про супергероев.

Tele2

Tele2

После подключения к оператору новые абоненты получат SMS со ссылкой, по которой нужно будет перейти и зарегистрироваться на сайте конкурса. На нем пользователи смогут проходить игры по мотивам кинолент вселенной MARVEL, копить баллы и затем обменивать их на подарки. Призовой фонд составят 40 000 билетов в кино на новый блокбастер «Мстители: Финал» и 5 000 товаров с символикой MARVEL. Главным призом станет поездка в тематический парк в Дубае и посещение специальной зоны MARVEL – она будет разыграна по специальной формуле.

Подробнее об условиях конкурса на сайте Tele2.

В широкий прокат вышел блокбастер MARVEL «Мстители: Финал» – Tele2 устраивала закрытые показы для поклонников вселенной супергероев в 20 регионах России. Чтобы попасть на показ, нужно было пройти тест на сайте конкурса и набрать как можно больше баллов за правильные ответы о вселенной MARVEL.

ИСТОЧНИК KP.RU

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