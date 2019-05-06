Tele2 увеличила скорость 4G-интернета на курортах Алтайского края

СЕГОДНЯ 08:12 2019-05-06T08:12:21+03:00

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Компания обеспечила максимальные скорости мобильного интернета 4G на территории популярных туристических мест: «Яровое», «Белокуриха», «Бирюзовая Катунь» и «Сибирское Подворье».

Для увеличения пропускной способности сети оператор Tele2 применил технологию MIMO (Multiple Input Multiple Output) — это метод кодирования сигнала, при котором прием и передача данных разделяются, а к каждой антенне подводятся два фидерных кабеля. Эта технология доступна пользователям 4G/LTE и позволяет обеспечить большую емкость сети и хорошие скорости даже при большом количестве пользователей.

На курортах «Белокуриха» и «Яровое» запуск технологии MIMO позволил увеличить скорость передачи данных до 90 Мбит/сек. На территории «Бирюзовой Катуни» и в туристическом комплексе «Сибирское Подворье» под Белокурихой оператор расширил непрерывную полосу выделенных под 4G/LTE частот в два раза. Это позволило увеличить скорость передачи данных почти втрое.

Сейчас средняя скорость загрузки данных в сети 4G в Алтайском крае в расчёте на одного пользователя превышает 20 Мбит/сек. Это в пять раз больше, чем нужно, например, для просмотра или ведения онлайн-трансляции в любой из социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU