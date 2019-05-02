2019-05-02T10:51:59+03:00
Общество

«Окапываются в сугробах и морозятся от собак»: суровые суслики объявились в Красноярске

Неожиданная метель среди весны им нипочем [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Зима подкралась незаметно.Зима подкралась незаметно.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Закаленные. Упитанные. Наши. На острове Татышев в Красноярске сняли морозостойких сусликов. Они невозмутимо шныряют по сугробам и роют в них лазы. Такого мы еще не видели! Привыкли, что забавные зверьки просыпаются в апреле. Как только сойдет снег, вылезают из норок и начинают искать, чем бы подкрепиться. Заодно делают «припасцы».

Тут весна не пробегала? Фото: Мария ЛЕНЦ

Тут весна не пробегала?Фото: Мария ЛЕНЦ

А тут – метель в разгар весны. «Опять? – комментят в соцсетях. – Вот это неделя! День зимы с сугробами, день жары, день ветра и снова зима? Весна, ты где?».

Суровые сибирские суслики.Мария ЛЕНЦ

Кто куда, а я лучше окопаюсь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто куда, а я лучше окопаюсь.Фото: Мария ЛЕНЦ

Неожиданно. Не только для людей, но и для сусликов. Норки занесло подчистую. Вот и приходится окапываться в сугробах. А еще улепетывать от собак, которые норовят на тебя поохотиться.

Чтобы не стать добычей собак, бежать надо быстро. Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы не стать добычей собак, бежать надо быстро.Фото: Мария ЛЕНЦ

Ну что, опасность миновала? Фото: Мария ЛЕНЦ

Ну что, опасность миновала?Фото: Мария ЛЕНЦ

- Ничего, прошли сутки, и перезимовали! – рассказывает наш фотокорреспондент Мария Ленц. – На следующий день все растаяло. Горожане, как водится, пошли на остров с угощеньем для сусликов. И мы не остались в стороне. Прихватили с собой тыквенные семечки. Радости было, можете себе представить! Зверьки носились друг за другом, дрались за провиант. Гоняли голубей, чтобы не отобрали! Настоящие боевые суслики.

Все - из норок, за едой. Фото: Мария ЛЕНЦ

Все - из норок, за едой.Фото: Мария ЛЕНЦ

Самое вкусное время в году - весна! Фото: Мария ЛЕНЦ

Самое вкусное время в году - весна!Фото: Мария ЛЕНЦ

Только имейте в виду: что попало не едим. Фото: Мария ЛЕНЦ

Только имейте в виду: что попало не едим.Фото: Мария ЛЕНЦ

Стой! А ты поделился с сусликом? Фото: Мария ЛЕНЦ

Стой! А ты поделился с сусликом?Фото: Мария ЛЕНЦ

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На острове Татышев в Красноярске проснувшиеся суслики вышли на поиски пропитания. Чем можно угостить грызунов, а чем не стоит, рассказали специалисты зоопарка «Роев ручей».

Напомним, из зимней спячки суслики вышли только недавно. На улице еще прохладно: ночью бывает минусовая температура, пробрасывает снег. Поэтому, жалея зверьков, отдыхающие в Татыше-парке горожане стараются накормить их повкуснее. Между тем зоологи рассказывают: пичкать грызунов «едой с нашего стола» нельзя (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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