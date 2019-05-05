2019-05-05T06:34:08+03:00
Происшествия

«Рыба есть?»: соцсети высмеяли утопившего в Каче авто водителя

ЧП случилось в майские праздники
Ася ЖУКОВА
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Соцсети высмеяли утопившего в Каче авто водителя. Фото: Жесть Красноярска.Соцсети высмеяли утопившего в Каче авто водителя. Фото: Жесть Красноярска.
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Водителя, утопившего свой автомобиль в Каче у Дрокинской горы под Красноярском, подняли на смех в соцсетях. Фото ЧП появилось 5 мая в группе «Жесть Красноярска».

Впрочем, запечатленную на нем картину забавной не назовешь уж точно. Из мутной воды виднеется только крыша машины. Возможно, люди приехали, чтобы отдохнуть на природе. Неудачно поставили авто, и оно скатилось со склона в реку, предполагают пользователи. Был ли кто-нибудь в салоне в момент ЧП, пока неизвестно.

А вот что пишут о нем в соцсетях:

- Еду я на Качу – плачу?

- Видимо, кто-то был подшофе…

- Как мило, машина вышла на водопой.

- Помыть салон заехал.

- Шашлычный сезон открыт!

- Перемахнуть хотел.

- Рыба есть?

- Поплавок.

- Наверное, начиналось все со слов «Смотри как я могу!»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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