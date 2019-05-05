«Рыба есть?»: соцсети высмеяли утопившего в Каче авто водителя
Водителя, утопившего свой автомобиль в Каче у Дрокинской горы под Красноярском, подняли на смех в соцсетях. Фото ЧП появилось 5 мая в группе «Жесть Красноярска».
Впрочем, запечатленную на нем картину забавной не назовешь уж точно. Из мутной воды виднеется только крыша машины. Возможно, люди приехали, чтобы отдохнуть на природе. Неудачно поставили авто, и оно скатилось со склона в реку, предполагают пользователи. Был ли кто-нибудь в салоне в момент ЧП, пока неизвестно.
А вот что пишут о нем в соцсетях:
- Еду я на Качу – плачу?
- Видимо, кто-то был подшофе…
- Как мило, машина вышла на водопой.
- Помыть салон заехал.
- Шашлычный сезон открыт!
- Перемахнуть хотел.
- Рыба есть?
- Поплавок.
- Наверное, начиналось все со слов «Смотри как я могу!»
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ИСТОЧНИК KP.RU