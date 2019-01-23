Любитель подводной рыбалки? Спасение провалившегося в Енисей пикапа попало на видео

СЕГОДНЯ 13:19 2019-01-23T13:19:57+03:00

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Операция по спасению утонувшего в Енисее пикапа попала на камеру и удивила красноярцев. Ролик появился сегодня в группе «Жесть Красноярск».

Как выяснилось, ЧП случилось в Зеленой Роще. По словам автора ролика, водитель черного пикапа по непонятной причине зарулил в Енисей. А там угодил в яму. Машина заглохла, так что выбраться сам мужчина не смог.

На подмогу тут же прикатили друзья на внедорожниках. Один тоже заехал в Енисей и аккуратно подобрался к провалившемуся авто. Человек, взобравшийся на крышу, сумел закрепить на пикапе трос. И пострадавшую машину смогли вытянуть.

Пикап провалился в Енисей.

- Странно, что пикап делал в Енисее? – комментируют пользователи. – Водитель отправился на подводную рыбалку? Или просто захотел ополоснуть свой автомобиль?

Напомним, похожий случай произошел в начале января на Абаканской протоке, когда водитель Toyota Land Cruiser решил прокатиться по берегу и утопил авто.