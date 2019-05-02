«Приземлились за минуту до бури»: на аэропорт Красноярск обрушился снежный шторм

СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-02T11:23:56+03:00

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Снежная буря обрушилась на аэропорт Красноярска. Видео надвигающегося шторма снял один из пассажиров, сообщает «7 канал». На кадрах видно: небо затягивает «пеленой» в считанные секунды. Темнеет буквально на глазах.

- Приземлились за минуту до бури, - пишет мужчина.

maxim_yurievich_ch Сели за минуту до бури

Напомним, погода в конец апреля – начало мая красноярцев не баловала. Сначала город завалило снегом. На следующий день пришла жара – больше плюс 20 градусов. Потом разбушевался ветер, он продолжается второй день подряд.

Будьте очень осторожны, предупреждают в МЧС. Так, в четверг, 2 мая, порывы могут достигать 18 метров в секунду. Возможен дождь с мокрым снегом, а за городом – гололедица.

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МЧС: на Красноярск надвигается снег, сильный ветер и гололед

В ГУ МЧС по Красноярскому краю предупредили жителей региона и краевого центра о непогоде. Уже предстоящей ночью, 2 мая, в Красноярске метеорологи обещают мокрый снег, правда днем в четверг осадков не ожидается. Зато в Красноярске будет гололедица и шквалистый ветер. Синоптики прогнозируют, что скорость западного ветра может достигать 5 - 8 метров в секунду с порывами до 18 метров. Ночью ожидаются минусовые температуры, до минус 5 - 7 градусов. Днем в четверг воздух прогреется до плюс 7 градусов (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU