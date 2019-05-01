МЧС: на Красноярск надвигается снег, сильный ветер и гололед

СЕГОДНЯ 16:02 2019-05-01T16:02:32+03:00

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В ГУ МЧС по Красноярскому краю предупредили жителей региона и краевого центра о непогоде, сообщает ТВК. Уже предстоящей ночью, 2 мая, в Красноярске метеорологи обещают мокрый снег, правда днем в четверг осадков не ожидается. Зато в Красноярске будет гололедица и шквалистый ветер. Синоптики прогнозируют, что скорость западного ветра может достигать 5 - 8 метров в секунду с порывами до 18 метров. Ночью ожидаются минусовые температуры, до минус 5 - 7 градусов. Днем в четверг воздух прогреется до плюс 7 градусов.

Похожая картина будет и в центральных и южных районах края. Здесь также ожидается шквалистый ветер и гололедица. Особенно аккуратными в такую погоду следует быть водителям. Дорожная обстановка будет напряженной.

В пятницу, 3 мая, как, впрочем, и в последующие два дня погода будет более благоприятной. Днем - до плюс 15 градусов, без осадков. Следующая неделя обещает быть теплой.

ИСТОЧНИК KP.RU